В Минэкономразвития рассказали, когда ждать снижения процентных ставок

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что быстрого снижения процентных ставок ждать не стоит. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Решетникова, процесс снижения ставок будет проходить медленнее, чем хотелось бы, и рынок капитала будет основным драйвером этого процесса.

«Компании закредитованы, <…> — в сложных условиях процентных ставок находятся. При этом мы понимаем, что процентные ставки будут снижаться, но не так быстро, как нам хотелось бы», — пояснил министр.

15 апреля доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько рассказал, что снижение ключевой ставки обычно передается в стоимость кредитов не сразу, а с лагом в две-четыре недели. Поэтому заметные изменения по потребительским займам и ипотеке можно ожидать уже в течение двух недель после заседания ЦБ 24 апреля, то есть уже в мае

Он ожидает снижения ключевой ставки с 15% до 14,5% на заседании 24 апреля. По словам Шедько, кредиты подешевеют вслед за ключевой ставкой.

Ранее россиянам посоветовали не брать новые кредиты.