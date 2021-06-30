Лавров сообщил о взаимодействии с Турцией по строительству канала «Стамбул»

Главы МИД России и Турции в ходе переговоров в Анталье зафиксировали, что строительство канала «Стамбул» не затронет присутствие в Черном море иностранных военных флотов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

«Мы удовлетворены взаимодействием с нашими турецкими друзьями, коллегами по вопросам выполнения конвенции Монтре. Сегодня мы в ходе переговоров зафиксировали, что никоим образом планы строительства канала «Стамбул» не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав», — сообщил Лавров.

Днем, 26 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул» на северо-западной окраине города, который будет альтернативой Босфору. Строительство канала продлится шесть лет и будет стоить $15 млрд.

Как сообщал посол России в Турции Алексей Ерхов, новый судоходный путь не изменит международно-правовых норм конвенции Монтре.

Глава российского МИД прибыл в турецкую Анталью вечером 29 июня. В повестку обсуждений министров иностранных дел двух стран вошли такие темы, как ситуация в Закавказье, на Украине, и в регионе Черного моря. Планируется также затронуть тему военно-технического сотрудничества между Москвой и Анкарой, урегулирование в Сирии и Ливии, а также налаживание производства «Спутника V» в Турции.