Чехия потребовала от России компенсацию после взрывов на складах во Врбетице

Чешские власти потребовали от России компенсировать ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица, в причастности к которым они подозревают российские спецслужбы. Об этом сообщает издание echo24.cz со ссылкой на МИД Чехии.

Требование о полном возмещении ущерба содержится в ноте, которую вручил российскому послу в Праге Александру Змеевскому замглавы МИД Чехии Мартин Смолек

По информации издания, чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон (порядка €25,5 млн).

Два взрыва складов боеприпасов в Врбетице, в которых погибли два человека, произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. О количестве боеприпасов, их номенклатуре точных данных нет. Опубликованная чешской стороной информация крайне противоречива, и сведения по количеству боеприпасов расходятся как минимум на два порядка.