Песков рассказал, как Путин оценивает работу Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин относится к работе главы Чечни Рамзана Кадырова.

Журналисты во время пресс-конференции спросили представителя Кремля, почему такой же кадровый феномен, как с Кадыровым, пока не возможен в Дагестане, Ингушетии и других республиках Северного Кавказа.

«Каждая республика Северного Кавказа имеет свою специфику, вы знаете, поэтому здесь можно говорить только о конкретно взятой республике», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер накануне поддержал намерение Кадырова продолжать руководство регионом.

«Президент положительно оценивает итоги его работы, то, как республика развивается. При этом, президент обращает внимание на те «узкие» места, которые имеются в социальной сфере и так далее, где нужно еще приложить дополнительные усилия. Но, в целом, президент положительно оценивает итоги работы Кадырова», — сказал пресс-секретарь.

Песков также рассказал, в чем заключается уникальность чеченского лидера.

«Начал он руководить регионом в то время, когда он фактически был разрушен в результате нескольких войн. И сейчас, конечно, это уже совсем другой процветающий регион, развивающийся регион. Не без проблем, но, с другой стороны, проблемы есть везде. И именно этот долгий путь вместе со своим регионом и прошел Рамзан Кадыров», — отметил на соответствующий вопрос журналистов Песков.

Накануне президент России Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову вновь поучаствовать в сентябрьских выборах, об этом он сам поделился с возможным кандидатом в ходе встречи по видеосвязи.

До этого чеченский лидер заявил, что считает себя «слугой народа» и «проектом» президента РФ.

«Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента», — написал он в своем Instagram.