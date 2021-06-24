Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем в Черном море

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент, который накануне произошел с британским эсминцем в Черном море. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев «суетится, дергается, требует», однако никакой угрозы Украине в инциденте с британским кораблем не было.

Сенатор считает, что «очередная украинская истерика» не сможет изменить нежелание ведущих стран НАТО видеть Украину в своих рядах.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в «агрессивной и провокационной политике» после инцидента с британским эсминцем в Черном море.

23 июня эсминец ВМС Великобритании «Дефендер» пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском военном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

Британская сторона заявила, что Россия не производила предупредительные выстрелы по эсминцу.