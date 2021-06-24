Бывший премьер Словакии назвал Россию опорой международного права и мира

Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что Россия является опорой международного права и мира, передает РИА «Новости».

Такое заявление политик сделал во время выступления на Московской конференции по международной безопасности.

«Мы видим, как в странах Запада с каждым годом все более усиливается антироссийская пропаганда», — сказал Чарногурский.

Он заявил, что несмотря на это, у Российской Федерации увеличивается число друзей.

«Многие люди, в том числе в Словакии, считают, что именно Россия является опорой международного права и мира», — отметил Чарногурский.

По его словам, опросы западных агентств по изучению общественного мнения, которые проводятся в странах Европы, как правило, в Словакии приносят малоприятные для их организаторов результаты. Он отметил, что при выборе стороны в случае конфликта РФ и США, 20% респондентов поддержали бы Россию и лишь 6% проголосовали бы за Соединенные Штаты.

«На задаваемый регулярно, каждые два года, вопрос «От какого государства вы ожидаете наибольшей поддержки в случае международного кризиса?» большинство словаков столь же регулярно отвечает, что от России», — добавил Чарногурский.