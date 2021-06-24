В США выразили опасение в связи с усилением влияния России в Африке

США считают, что присутствие России в Ливии затрагивает геополитические интересы Вашингтона. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США, заявление которого распространил Государственный департамент.

«Российское участие в Ливии превратилось в нечто такое, что имеет геополитические последствия для США. Русские ведь внедрились на южный фланг НАТО. Они проецируют влияние в Черной Африке», — заявил он.

По его словам, Ливия по-прежнему остается важной страной с точки зрения наличия в стране природных ресурсов, хотя это больше и не является определяющим фактором.

«Ливия также крупный поставщик нефти и газа, это не настолько серьезный двигатель интереса, как когда-то, но по-прежнему является фактором в мировых экономических вопросах», — добавил он.

23 июня в Берлине состоялась вторая конференция по Ливии, первая прошла в январе 2020 года.