Песков прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил. что ситуация в Афганистане и на таджикско-афганской границе является предметом внимания России.

«В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны — повод для нашего пристального внимания и беспокойства, это близкое ... нам государство, это то, что беспокоит нас», — заявил Песков.

Накануне бойцы радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном Шер Хан Бандар в афганской провинции Кундуз. Это стало наиболее значительным достижением талибов с момента активизации операций после решения США вывести свои войска из Афганистана.

В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет военных действий — американские войска должны были покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на теракт 11 сентября 2001 года.