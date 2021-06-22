Поклонская заявила о невозможности бороться с коррупцией на посту депутата

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская объяснила, почему не боролась с коррупцией на этом посту. Об этом она рассказала в беседе с радио «Комсомольская правда».

«Если бы я была прокурором, вы бы услышали о моих успехах в борьбе с коррупцией. Но поскольку я была точно таким же депутатом, как и все мои коллеги, ну, как мне бороться-то с коррупцией!», — заявила парламентарий.

Она также отказалась голословно обвинять коллег в нарушении закона, подчеркнув, что для выявления случаев коррупции существует определенная процедура.

«Нужно работать и нашим спецслужбам, правоохранительным органам, которые специально созданы и функционируют для того, чтобы выявлять и привлекать к ответственности всех чиновников, должностных лиц, депутатов, которые причастны к коррупции», — пояснила депутат.

Ранее Поклонская рассказала о причинах отказа идти на новые выборы в Государственную думу.