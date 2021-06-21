Украинский генерал публично признал ошибкой отказ от присяги СССР

Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян в эфире телеканала «Наш» заявил о том, что пожалел об отказе от присяги советской армии.

«Я временами жалею, что мне пришлось первым поднять флаг, первым вывести полк мой из подчинения министра обороны, перейти на Украину», — сказал военный.

Мартиросян также признался, что жалеет о создании структур, призванных «по-настоящему помочь народу», которые в действительности просуществовали короткий промежуток времени.

В 1991 году полк, которым командовал Мартиросян, первым отказался подчиняться Москве и перешел на украинскую сторону. Под его руководством началась кампания по отказу военных от присяги СССР, однако через несколько лет отставной генерал начал поддерживать сближение с Россией и Белоруссией.

Ранее сообщалось о том, что Мартиросян рассказал о способе «перехитрить» Россию.