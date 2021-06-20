На избирательном участке в Армении произошла стрельба

В Араратской области Армении на избирательном участке произошла стрельба, пишет «Интерфакс» со ссылкой на полицию.

«В селе Азаташен Араратской области у избирательного участка 11/11 прозвучали выстрелы», — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что конфликт произошел между сторонниками партий «Процветающая Армения» и «Подъем». Газовый пистолет, из которого произведены выстрели, был изъят. Правоохранители начали следствие.

20 июня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы, в которых принимают участие 21 партия и четыре блока.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван должен серьезно углубить военное и стратегическое сотрудничество с Россией на фоне агрессивной политики Азербайджана.