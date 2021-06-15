ЕС и США создадут диалог по координации подхода к отношениям с Россией

Евросоюз и США запустят формат консультаций на высоком уровне, чтобы координировать политику в отношениях с Россией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Брюсселя и Вашингтона по итогам совместного саммита.

В то же время подчеркивается, что Запад оставляет открытыми каналы взаимодействия с Россией по вопросам, которые представляют совместный интерес.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа и США едины в своем подходе к отношениям с Россией. Политик подчеркнула, что Запад хочет более предсказуемых и стабильных отношений с Россией.

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