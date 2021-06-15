В МИД России объяснили, почему США остаются в перечне недружественных стран

Соединенные Штаты остаются в российском перечне недружественных стран, так как не проявляют готовность нормализовать работу дипломатических представительств, заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию «Известия».

«Если они проявят готовность вернуться к ситуации до запуска этой нисходящей негативной спирали, мы открыты — мы готовы сразу же запустить соответствующие переговоры и диалог. Пока не видим такой готовности, поэтому перечень остается и США остаются в этом перечне», – заявил замминистра.

По его словам, у России не было другого выхода, кроме как включить США в этот список.

«В США принятых на месте в наших загранучреждениях нет. Почему здесь они должны в дополнение к своему дипломатическому персоналу пользоваться еще услугами наших граждан? Это неправильно», – пояснил Рябков.

Он также добавил, что для исключения из списка недружественных государств Соединенные Штаты должны прекратить вмешиваться во внутренние дела России и прекратить работу, направленную на ущемление российских экономических интересов.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественный государств, пока в нем числится только Чехия и США.