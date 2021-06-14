На Украине потребовали обменять «Северный поток — 2» на Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для запуска «Северного потока — 2». Об этом он написал в своем Twitter.

«Северный поток — 2» — прежде всего угроза безопасности Украины, не только ее экономике. Мы против «Северного потока — 2». Условием для его запуска должна стать деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы», — написал он.

Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украина сможет компенсировать свои потери после запуска газопровода «Северный поток — 2», если Киеву передадут часть акций компании-оператора.

Он отметил, что часть газа, который пойдет через СП-2, может попасть в газовые хранилища страны для последующего реверса. Так, Бортник предложил продать или передать «Нафтогазу» Украины 5% стоимости компании-оператора. В таком случае Украина станет акционером и будет зарабатывать на СП-2.