Байден объяснил устойчивость Путина к давлению со стороны США
Полина Рутковская
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил устойчивость главы России Владимира Путина к давлению со стороны Вашингтона.
В ходе пресс-конференции американского лидера спросили, почему Путин «не изменил свое поведение», несмотря на множество санкций, введенных властями США.
«Он Владимир Путин», — ответил Байден с усмешкой.
При этом президент США отказался вдаваться в подробности по данной теме, объяснив это близостью предстоящих переговоров с российским главой государства.
Ранее Байден заявил о том, что не может дать гарантии изменения позиции России, назвав при этом российского лидера «автократом». Кроме того, американский президент объяснил свой отказ от пресс-конференции с российским коллегой.
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