Байден объяснил устойчивость Путина к давлению со стороны США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил устойчивость главы России Владимира Путина к давлению со стороны Вашингтона.

В ходе пресс-конференции американского лидера спросили, почему Путин «не изменил свое поведение», несмотря на множество санкций, введенных властями США.

«Он Владимир Путин», — ответил Байден с усмешкой.

При этом президент США отказался вдаваться в подробности по данной теме, объяснив это близостью предстоящих переговоров с российским главой государства.

Ранее Байден заявил о том, что не может дать гарантии изменения позиции России, назвав при этом российского лидера «автократом». Кроме того, американский президент объяснил свой отказ от пресс-конференции с российским коллегой.