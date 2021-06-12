В Белом доме дважды ошиблись в титуле Елизаветы II

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дважды ошиблась при упоминании титула королевы Великобритании Елизаветы II в преддверии встречи монарха с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает The Sun.

Первый раз Псаки назвала Елизавету II «английской королевой», хотя этот титул не используется с 1707 года.

Во второй раз представитель Белого дома ошиблась в эфире телеканала CNN.

«Спасибо за возможность исправиться, скажу только, что это произошло в ходе ответов на вопросы в Twitter. Не то чтобы это было оправданием, но я больше никогда не сделаю эту ошибку о Ее Величестве Королеве Соединенного Королевства», — заявила Псаки.

Ведущий CNN тут же поправил ее, отметив, что та не до конца озвучила титул Елизаветы II, пропустив слова «и Содружества».

Ранее Псаки заявила, что обстановка в Белом доме при Трампе была похожа на «Игру престолов».