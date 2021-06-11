Евросоюз утверждает, что осуждает, но не боится Россию

Европейский союз хотел бы, чтобы действия России были более предсказуемыми и стабильными, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, слова которого приводит РИА Новости.

«По этому вопросу есть единство, это было очевидно на дебатах две недели назад [на саммите ЕС]. Мы осуждаем незаконные, подрывные и провокационные действия России. Мы не боимся Россию и проявляем решительность. Я смог это спокойно, но решительно заявить в разговоре с президентом Владимиром Путиным неделю назад», — сказал Мишель.

По его словам, сплоченность Европы и США в отношении Москвы поможет защитить общие интересы и ценности. Он напомнил, что состоится совместный саммит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Джо Байденом накануне встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

«Это демонстрирует нашу координацию. Чем больше будет трансатлантической сплоченности, тем больше будет влияния на защиту наших интересов, наших ценностей, и чтобы попытаться повилять на поведение России», — пояснил Мишель.

Лидеры России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Ранее президент России Владимир Путин отметил в разговоре с Мишелем, что Россия и Евросоюз остаются друг для друга значимыми партнерами, но нынешнее состояние связей нельзя считать удовлетворительным.£

В свою очередь, в Евросовете заявили, что тема России на саммите G7 11-13 станет одной из главных