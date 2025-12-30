В Росавиации рассказали о плановом количестве перевозок

В новогодние каникулы планируется перевезти 3,8 млн авиапассажиров. Такое заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Ярдов, пишет ТАСС.

«Планируемая перевезла 3,8 млн пассажиров », — сказал он.

До этого сообщалось, что самым дорогим туром на новогодние каникулы стала поездка на Мальдивы для пары с детьми. За 12 ночей в пятизвездочном отеле с питанием «все включено» семья заплатила 4 400 990 рублей.

Наиболее бюджетным направлением стало путешествие из Уфы в Санкт-Петербург — пять ночей в хостеле без питания за 24 875 рублей с человека.

В ноябре россияне рассказали о планах россиян на новогодние каникулы. По данным опроса, 40% респондентов планируют провести новогодние праздники 2024/25 года в путешествиях по России. Почти треть опрошенных (28%) будут отдыхать дома или на даче, а 6% собираются отправиться на каникулы за рубеж. При этом 19% отметили, что еще не определились с планами на Новый год.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на путешествиях в 2026 году.