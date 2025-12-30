В КНР призвали не допускать эскалации после атаки БПЛА на резиденцию Путина

Пекин призывает все стороны украинского конфликта избегать эскалации и принять меры по созданию условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировал сообщения об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина.

«Китай призывает все заинтересованные стороны соблюдать три принципа: предотвратить расширение конфликта, избежать эскалации ситуации, отказавшись от разжигания вражды, и создать условия для политического урегулирования кризиса», — отметил Линь Цзянь.

29 декабря пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 украинского БПЛА на резиденцию Путина в Новгородской области. Комментируя ситуацию, глава внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров предупредил, что этот шаг Киева не останется без ответа со стороны Москвы.

Как написало издание «Страна.ua», украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Киева к нападению на резиденцию Владимира Путина. Бывший советник офиса главы Украины Алексей Арестович со ссылкой на собственные источники заявил, что военнослужащие пытались нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее Трамп отреагировал на атаку на резиденцию Путина.