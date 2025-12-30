Балицкий сообщил об атаках ВСУ на населенные пункты Запорожской области

Населенные пункты Запорожской области подверглись очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки зарегистрировано два факта целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области, пострадал один человек», — отметил он в сообщении.

Кроме того, по словам главы региона, в Каменско-Днепровском муниципальном округе, в селе Великая Знаменка после атаки беспилотниками поврежден автомобиль Lanos. В результате пострадала женщина 1981 года рождения. Она была госпитализирована в Каменско-Днепровскую Центральную больницу.

Балицкий отметил, что в данный момент все службы работают в штатном режиме.

До этого губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА один из дронов упал на территории больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области.

Чиновник рассказал, что за прошедшие сутки было зарегистрировано пять фактов целенаправленной атаки на Каменско-Днепровский муниципальный округ.

Балицкий добавил, что фрагменты беспилотника также обнаружили на территории центрального парка Победы. Они не сдетонировали, добавил губернатор.

Ранее было раскрыто число сбитых за сутки украинских ракет и БПЛА.