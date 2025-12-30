Володин рассказал о штрафах за навязывание дополнительных услуг

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в РФ в январе 2026 года, в том числе об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг. Об этом политик написал на своей странице в Мах.

По словам Володина, со следующего года размер штрафов за навязывание допуслуг увеличивается: для должностных лиц — до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

23 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Теперь должностные лица и индивидуальные предприниматели (ИП) будут платить штрафы за навязывание услуг в размере от 50 до 150 тыс. рублей, тогда как сейчас они составляют от 2 до 4 тыс. рублей. Для юридических лиц санкции составят от 200 до 500 тыс. рублей (сейчас от 20 до 40 тыс. рублей). Как полагают эксперты, данная мера позволит эффективнее бороться с нарушениями.

