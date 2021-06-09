Байден планирует обсудить с Путиным кибератаки на саммите в Женеве

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, удастся ли ему и его российскому коллеге Владимиру Путину достичь понимания по проблеме кибербезопасности. Об этом он сообщил в преддверии своего первого турне в Европу на президентском посту.

Он подчеркнул, что эта тема станет предметом обсуждения на саммите в Женеве 16 июня.

«Кто знает. Это станет предметом наших дискуссий», — сказал он, отвечая на вопрос о том, смогут ли президенты внести «некое понимание» в этот вопрос.

Ранее крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA проинформировала правительство США о том, что преступная группа, которая, вероятно, располагается в России, провела кибератаку на организацию.

Сообщалось, что хакерская атака было осуществлена с использованием программ-вымогателей, как и в случае с оператором крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline.

Позже заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на JBS. Позже ситуацию прокомментировали в Кремле.