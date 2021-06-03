Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН

Иран и ЦАР лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо генсека Организации объединенных наций Антониу Гутерреша председателю ГА Волкану Бозкыру.

«На данный момент за пятью странами-членами (ООН — прим. ред.) числится задолженность в соответствии с условиями Статьи 19 Устава ООН», — говорится в письме.

Согласно Статье 19, член ООН, за которым числится задолженность по уплате взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.

Однако в Генеральной Ассамблее могут разрешить государству участвовать в голосовании в том случае, если признают, что просрочка платежа произошла по не зависящим от страны обстоятельствам.

В письме в списке должников числятся пять государств: ЦАР, Иран, Сан-Томе и Принсипи, Коморские Острова, а также Сомали. Генассамблея постановила разрешить последним трем принимать участие в голосовании в Ассамблее до конца этой сессии.

После погашения задолженности, государство вновь обретает право голосовать. По информации из письма Гутерреша, для восстановления права голосовать Ирану необходимо внести в бюджет организации $16 251 298, а ЦАР — $29 395.