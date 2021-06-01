Катар предложил свои услуги в переговорах между ХАМАС и США

Катар предложил свои услуги в качестве посредника в переговорах между ХАМАС и Соединенными Штатами, сообщает РИА «Новости».

«Катар открыт к посредничеству, когда его об этом попросят, из-за убежденности в важности посреднических усилий для установления мира и международной стабильности», — заявила помощник министра иностранных дел Люулюу аль-Хатыр.

Катар остался одним из немногих государств региона, который напрямую поддерживает палестинцев в секторе Газа. Дипломат также отметила, что Катар не видит пользы в нормализации отношений с Израилем.

«Наша позиция по палестинской проблеме остается твердой и непреклонной, она соответствует принятым по этому поводу международным решениям и арабской мирной инициативе. В настоящее время мы не видим никакой выгоды от нормализации отношений с Израилем в части продвижения мирного процесса вперед, доказательством чему служат серия последних израильских преступлений в районе Шейх аль-Джаррах в Иерусалиме, в отношении мечети Аль-Акса, а также в секторе Газа», — заявила аль-Хатыр.

Ранее более 70 россиян были эвакуированы из сектора Газа.

Конфликт Израиля и Палестины перешел в активную фазу 10 мая — после того как израильские власти по решению суда начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. Из-за этого в Газе начались протесты, которые переросли в столкновения палестинского населения и израильской полиции. В конфликт вмешалось палестинское движение ХАМАС, которое начало обстрел Израиля.

Всего по Израилю было выпущено около 3,5 тыс. ракет, они были нацелены не только на приграничные территории, но и на Иерусалим и Тель-Авив, находящиеся в центре страны. Большую часть ракет перехватила система ПРО «Железный купол». В ответ Израиль атаковал около 1,5 тыс. целей в секторе Газа, связанных с ХАМАС. Была разрушена инфраструктура, которую использовало движение, разрушена система тоннелей.

На территории Израиля погибли 12 человек, палестинские власти сообщили о более чем 230 жертвах, в том числе женщинах и детях. В итоге 20 мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня.