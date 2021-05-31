Тихановская заявила о пытках задержанного в Белоруссии блогера Протасевича

Задержанный в Белоруссии блогер Роман Протасевич подвергается избиению и пыткам, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе пресс-конференции в Таллине, сообщает Reuters.

По ее словам, адвокат, которая посетила Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу, заявила, что у него нет жалоб, однако «это сомнительно, так как он, без сомнения, подвергался пыткам и избиениям».

31 мая Светлана Тихановская прибыла в Таллинн, где она проведет встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также с рядом других высокопоставленных эстонских чиновников.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его подруга, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Отец основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Дмитрий ранее заявлял, что его сына били после задержания в Минске.