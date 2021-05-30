Байден считает, что республиканцы Техаса пытались затруднить процесс голосования

Американский президент Джо Байден раскритиковал законодателей Техаса, пытающихся добиться ужесточения в данном штате контроля при проведении голосования. Об этом сообщается на сайте Белого дома США.

Байден считает республиканцев виновными в законодательном собрании штата в «нападках на священное право на голосование».

«Это неправильно и не по-американски. В XXI веке нам следует делать так, чтобы всем избирателям было проще проголосовать, а не труднее», — заявил Байден.

В обеих палатах законодательного собрания Техаса большинство принадлежит республиканцам. Они до этого разработали законопроект, предполагающий изменение в штате ряда правил, связанных с голосованием.

29 мая представили обновленную и доработанную версию этого документа. Ожидается, что голосование по нему пройдет в скором времени.

Ранее Байден признал отставание США от некоторых стран в сфере разработок и исследований. Глава США заявил, что 30 лет назад США были первыми в мире по расходам на разработки и исследования.