Армения подтвердила готовность отвести войска от границы с Азербайджаном

Армения готова в любой момент начать процесс отвода войск на границе с Азербайджаном для деэскалации сложившейся там ситуации. Об этом заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, комментируя заявление Минской группы ОБСЕ, сообщает РИА «Новости».

«Я приветствую заявление сопредседателей МГ ОБСЕ, логика представленных там шагов принципиально приемлема для нас… Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем достижения Минской группой ОБСЕ договоренности с Азербайджаном, чтобы начать такой отвод», — заявил Пашинян.

Он также подтвердил, что Ереван готов при содействии МГ ОБСЕ начать процесс демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана, а также возобновить под ее эгидой переговорный процесс по Нагорному Карабаху.

12 мая минобороны Азербайджана сообщило о задержании шестерых армянских военнослужащих на границе. В минобороны Армении заявили, что шестеро военных были взяты в плен во время проведения инженерных работ на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке. В связи с инцидентом Пашинян предложил разместить на границе Армении и Азербайджана международных наблюдателей, представляющих Россию или любую другую страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.