CNN: в США расследуют загадочные инциденты, напоминающие «гаванский синдром»

В США расследуют по меньшей мере два инцидента на территории страны, которые напоминают так называемый гаванский синдром. Речь идет о, предположительно, радиочастотном воздействии, от которого пострадали двое сотрудников Совета национальной безопасности, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Загадочный случай с двумя должностными лицами произошел в ноябре 2020 года, причем один неподалеку от Белого дома. Оба происшествия сопровождались необъяснимыми симптомами, включавшими головную боль, тошноту, головокружение и проблемы со слухом.

В разведывательном сообществе США до сих пор не пришли к ясному выводу о том, что и каким образом вызывает эти симптомы, поражающие нервную систему, и можно ли это однозначно называть «атаками». Даже сама технология, которая может вызывать у людей подобные «аномальные симптомы», является предметом споров.

Некоторые американские официальные лица предполагают, что ряд свидетельств указывают на Россию, однако данные в значительной степени косвенные. В Вашингтоне признают, что информации недостаточно, чтобы утверждать это с уверенностью. Тем не менее, Россия относится к числу немногих стран, которые проводят исследования в сфере разработки оружия, способного вызывать то, что называется «гаванским синдромом», пишет издание со ссылкой на неназванных специалистов.

«Гаванский синдром» — условное название симптомов, которое наблюдалось у американских дипломатов на Кубе в 2016 году. В 2018 году члены дипмиссии США в Китае также сообщали о схожих проблемах со здоровьем. Помимо этого, аналогичные проблемы со здоровьем наблюдались и у некоторых сотрудников ЦРУ. Пострадавшие испытывают «сенсорные ощущения» — такие как посторонние звуки, ощущение давления или тепла, а также физиологические симптомы — внезапное головокружение, тошноту и боли в голове или шее.

В декабре 2020 года Национальная академия наук, инженерии и медицины США опубликовала отчет, согласно которому причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов было направленное радиочастотное воздействие.