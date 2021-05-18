Глава МИД Германии заявил о «самых серьезных за 30 лет» временах в отношениях с РФ

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что между Москвой и Берлином настали «самые серьезные за последние 30 лет» времена. Его слова приводит РИА «Новости».

«Чем крупнее вызовы, тем больше необходимости в коммуникации. Потому что времена в германо-российских отношениях настали серьезные, самые серьезные за последние 30 лет», — сказал министр, выступая онлайн на 25-й конференции «Потсдамские встречи».

Он напомнил о «политических конфликтах» между Россией и Германией, которые затрагивают ситуацию на границе с Украиной и касаются активности российских спецслужб и оценки положения гражданского общества в РФ.

По словам Мааса, решение вопросов возникнет только при диалоге между двумя сторонами.

Ранее глава МИД ФРГ на заседании Совета министров иностранных дел заявил о готовности Евросоюза к диалогу с Россией.