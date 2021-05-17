Посол Палестины оценил перспективы переговоров с Израилем

Палестина отказывается участвовать в мирных переговорах с Израилем, если США станут в них единственным посредником. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль телеканалу РБК.

«Мы не вернемся к двусторонним переговорам с Израилем, где США являются единственным посредником. Я хотел бы напомнить, что в последние дни администрации [экс-президента США Барака] Обамы переговоры длились девять месяцев и в конце было официально заявлено, что переговоры провалились», — сказал Нофаль.

Ранее посол заявлял, что Палестина выступает за прекращение насилия в Восточном Иерусалиме и заинтересована в достижении мира с Израилем, однако, Израиль стремится контролировать все процессы, происходящие в регионе. Нофаль напомнил, что Палестина будет защищать свои позиции и отметил, что текущая ситуация требует международного внимания.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Накануне, военно-морские и военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по субмарине радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, у берегов анклава.