Лавров осудил удары израильтян и палестинцев по гражданским объектам

Россия осуждает удары Израиля и Палестины по гражданским целям в ходе конфликта на границе двух этих стран. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Мы осуждаем удары, которые наносятся и из сектора Газа по жилым кварталам, и, конечно, удары по гражданским объектам на территории палестинцев», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он призвал стороны прекратить насилие и начать прямые переговоры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве крайне обеспокоены ростом числа погибших в результате столкновений на палестино-израильской границе.

В понедельник, 17 мая, израильская армия сообщила, что ХАМАС выпустила в сторону Израиля из Газы 60 ракет за ночь. Также стало известно, что 54 истребителя ВВС Израиля поразили 35 военных объектов в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.