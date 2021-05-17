Песков не стал комментировать вопрос о прекращении работы генконсула США в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневной пресс-конференции переадресовал в Министерство иностранных дел вопрос о прекращении работы генконсула США в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что генеральный консул Соединенных Штатов в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула свою должность на Урале.

«Я по поводу работы генконсульства рекомендую обратиться к моим коллегам в МИД», — ответил на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля.

Сторроу, покидая генконсульство, оставила прощальное письмо на своей странице в Instagram. Дипломат выразила надежду на то, что работа диппредставительства скоро будет возобновлена в полной мере.

До этого стало известно о намерении Соединенных Штатов закрыть консульства во Владивостоке и Екатеринбурге.