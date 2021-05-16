Глава Минюста Чехии опровергла наличие нескольких версий взрывов в Врбетице

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергла заявление президент страны Милоша Земана о работе над несколькими версиями происхождения взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Ее слова приводит ТАСС.

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность [к взрывам] агентов российской военной разведки ГРУ», — рассказала глава чешского минюста.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что взрывы в Врбетице моли быть устроены, чтобы скрыть недостачу боеприпасов на складах. В своем заявлении о существовании нескольких версий произошедшего он сослался на главу минюста Бенешову, с которой, по его словам, обсуждал этот вопрос.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, на данный момент в нем числятся только Чехия и Соединенные Штаты.

В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками. Чешский президент Милош Земан назвал решение России «глупостью».