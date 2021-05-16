Источник сообщил об участии Израиля и Палестины в заседании Совбеза ООН

Представители Израиля и Палестины выступят на открытом заседании Совета Безопасности, посвященного эскалации в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОНН.

«В заседании, помимо 15 стран — членов СБ, примут участие представители Палестины, Израиля, а также ряда региональных стран, включая Иорданию и Египет», — рассказал собеседник агентства.

Встреча состоится в воскресенье, 16 мая. На также будет присутствовать глава ООН Антониу Гутерриш.

Ранее сообщалось, что Россия предложила новый формат переговоров по конфликту Израиля и Палестины.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.