Украинский Совбез ввел санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложил санкции на 111 иностранных граждан, которые являются криминальными авторитетами. Кроме того, орган ввел ограничительные меры против 557 воров в законе. Об этом в пятницу, 14 мая, в своем Telegram-канале написал украинский президент Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что такие решения были приняты на заседании СНБО. Он назвал их «важными» для страны. Политик также пошутил, что принятые решения, вероятно, приведут к «сердечным приступам для лиц, которые годами действовали против нее и народа».

«После принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе. Санкции также «прилетели» к 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами», — написал Зеленский в своем канале.

При этом политик не стал раскрывать фамилии лиц, попавших в санкционный список.

Ранее в этот же день украинский СНБО продлил санкции против ряда компаний и физических лиц России. До этого в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ограничительных мерах в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Под санкции попали в том числе и депутат Рады, председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.