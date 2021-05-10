МИД Словакии призвал остановить негативную спираль развития отношений с Россией

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок призвал изменить ситуацию в отношениях стран ЕС и Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией», — сказал он в преддверии саммита Совета ЕС на уровне глав МИД.

22 апреля действующий премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о высылке трех сотрудников российского посольства. Позже Корчок пояснил, что данная мера была осуществлена в качестве реакции на инцидент со взрывами на складах в чешской деревне Врбетице и в знак солидарности с Чехией, а также на основе «серьезной информации» от спецслужб Словакии.

Впоследствии Москва объявила о решении признать трех словацких дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.