Лукашенко раскритиковал обращение против него в германскую прокуратуру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупым шагом и «сиюминутной политикой» обращение немецких адвокатов в прокуратуру Германии в отношении него, сообщает БелТА.

«Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить!?» — заявил Лукашенко.

Немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру в г. Карлсруэ по поводу участия Александра Лукашенко в принятии решений о применении насилия в отношении белорусов на фоне мирных протестов в августе 2020 года.

Белорусский президент также заявил, что готов пойти на скамью подсудимых, но только вместе с лидерами тех стран, где массовые демонстрации разгонялись с применением спецсредств, которые повлекли за собой тяжелые травмы и гибель протестующих. Лукашенко привел в пример Францию и «желтых жилетов», а также события 6 января 2021 года в Капитолии США.

«Что они, обнимали, целовали этих людей — бунтовщиков? Нет. Вот давайте по очереди, пусть этот демократический суд всех осудит. Так у себя они бревно в глазу не видят, а у нас что-то нашли. Этого не будет, это глупая, сиюминутная политика. Ну где-нибудь, но только не немцам нас судить», — предложил он.

Ранее Лукашенко назвал условие для проведения досрочных выборов президента.