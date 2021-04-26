Польша созвала встречу Вишеградской группы для обсуждения России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) «по российскому вопросу». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр информации правительства.

Отмечается, что общение министров пройдет по видеосвязи.

«Цель этой встречи — обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой», — говорится в сообщении.

Ранее чешский президент Милош Земан заявил о том, что служба безопасности и информации Чехии не сообщала в своем отчете об инциденте во Врбетице о российских агентах. Он назвал это серьезными, но не доказанными подозрениями в адрес России.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.