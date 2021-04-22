Постпред России обвинил участников ОЗХО в шантаже из-за ситуации с Сирией

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин прокомментировал поражение Сирии в правах и привилегиях в ОЗХО, сообщают РИА Новости.

Он отметил, что впервые на гаагской площадке государство-участник объявляется злостным нарушителем конвенции и против него применяются санкции.

«Причем делается это путем подтасовок фактов, массированной пропаганды, шантажа и выламывания рук некоторым странам для обеспечения нужных результатов голосования по соответствующим документам. К нашему великому сожалению, это то, во что превращается ОЗХО. Все это делается усилиями США, Франции, Великобритании и других стран, которые не перестают вынашивать планов убрать с политической арены ненавистное им правительство Башара Асада», - подчеркнул постпред.

Ранее стало известно, что ОЗХО приняла резолюцию, согласно которой Сирия не будет иметь права принимать участие в голосованиях на конференции стран-участников и в исполнительном совете организации, избираться в его состав, а также проводить на своей территории любые мероприятия по линии конференции.

До этого ОЗХО заявила, что у нее есть достаточно доказательств того, что военно-воздушные силы Сирии сбросили бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Серакиб в феврале 2018 года.