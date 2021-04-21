Си Цзиньпин примет участие в виртуальном климатическом саммите

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года
Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года
Xie Huanchi/Xinhua/Global Look Press

Китайский лидер Си Цзиньпин 22 апреля примет участие в организованном США климатическом саммите в формате видеоконференции, Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА «Новости».

«По приглашению президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля примет участие в климатическом саммите в формате видеоконференции, где выступит с важной речью», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует вынести проблему изменения климата на планете в центр своей внешней политики.