Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии

Праге хорошо известно, что последует за решением выслать из Чехии 18 российских дипломатов. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — сказала Захарова.

Она не стала пояснять свой ответ.

Власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение трех дней. Подчеркивается, что эта мера является ответным шагом на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге.