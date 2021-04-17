Киев подготовит ответ на задержание украинского консула в Петербурге

Киев подготовит ответ на задержание украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Об этом заявил спикер украинского МИДа Олег Николенко, передают украинские СМИ.

«В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики», — сказал спикер.

По его словам, в настоящее время украинская сторона выясняет обстоятельства задержания дипломата. Николенко также добавил, что ФСБ задержало Сосонюка на несколько часов, сейчас он уже находится на территории дипмиссии.

Спикер украинского МИДа назвал задержание консула «очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России».

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на сайт генконсульства Украины в Петербурге сообщало, что задержанный консул работал в России много лет.

17 апреля стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Санкт-Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Он подозревается в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.