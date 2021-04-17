США рекомендуют авиакомпаниям быть осторожными при полетах над РФ и Украиной

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США рекомендует американским авиакомпаниям осторожнее летать над Киевом, Днепром, Симферополем, Москвой, Ростовом-на-Дону и над граничащими с ними областями. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это предупреждение выдано в связи с «возможными рисками безопасности полетов, связанными с эскалацией региональной напряженности между РФ и Украиной».

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17.