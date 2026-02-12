В Подмосковье спасли школьницу, которую ударило током в ванной из-за телефона

В Подмосковье девочка залезла в ванну с телефоном и зарядкой и чудом выжила

В Подмосковье врачи спасли школьницу, которую ударило током. Она пользовалась в ванной телефоном с пауэрбанком. Об этом сообщили в Минздраве регионе.

Четырнадцатилетняя девочка принимала ванну и не смогла оторваться от телефона с почти севшей батареей. Она подключила смартфон к портативному зарядному устройству и получила серьезную электротравму, когда вода попала на провод.

Родители услышали крик из ванной и, обнаружив дочь без сознания с телефоном на груди, вызвали скорую.

Подростка срочно госпитализировали в приемное отделение Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в состоянии средней тяжести. Там юную пациентку осмотрели травматолог, кардиолог, реаниматолог и педиатр.

«В течение 15 минут у девочки наблюдались эпизоды синкопальных состояний — это внезапная кратковременная потеря сознания с утратой мышечного тонуса, вызванная кратковременным снижением кровоснабжения головного мозга. Обычно через 4-5 дней у пациентов после полученной электротравмы могут наблюдаться нарушения ритма сердца. <...> После обработки ожоговых ран мы госпитализировали пациентку в кардиологическое отделение для комплексной оценки внутрисердечной гемодинамики и определения тактики лечения. К счастью, изменений со стороны сердца не было», – отметила заведующая кардиологическим отделением Альфия Дроздова.

Сейчас девочка уже находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее школьник из Ленобласти не выжил, получив удар током из-за телефона в ванной.