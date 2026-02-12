Размер шрифта
На Украине заговорили о потере государственности при одном условии

Нардеп Вениславский допустил потерю государственности Украины при продолжении СВО
Офис Президента Украины

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил об угрозе потери государственности Украины в случае продолжения конфликта с Россией. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Мы не можем вести войну в таком формате, нужно ее завершать. Надо набраться смелости и не повторять ошибок, когда из-за максималистских стремлений УНР (Украинской народной республики, существовавшей с 1917 по 1920 год. – «Газета.Ru») мы не сохранили государство», — сказал Вениславский.

По его словам, сегодня главная задача – сохранить Украину независимым государством, вступить в Европейский союз и получить гарантии безопасности, которые защитят республику от России.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что главный вопрос для Украины заключается в том, даст ли ей Россия шанс на сохранение собственной государственности. По его словам, «русские не идут на уступки и вряд ли планируют этого», чего Запад не может понять. Конфликт продолжается, однако Украина проигрывает, у нее есть только путь к поражению, констатировал эксперт.

Ранее Зеленский оценил вероятность завершения конфликта с Россией к лету.
 
