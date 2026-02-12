В Новокузнецке более двух тысяч жителей остались без холодной воды

МЧС: две тысячи человек в Новокузнецке остались без холодной воды из-за аварии

В Новокузнецке около двух тысяч жителей остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кемеровской области.

«По данным информационно-диспетчерского центра жилищно-коммунального комплекса: 12.02.2026 в 12:30 (мск.) поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, без ресурса остались 17 многоквартирных и 25 частных домов, а также школа и училище олимпийского резерва.

На месте происшествия работает аварийная бригада. Ситуация на контроле ведомства, заключили там.

До этого в селе Сидельниково Омской области рухнула водонапорная башня — несколько улиц остались без воды. До инцидента региональная прокуратура вносила представления в администрацию населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию в связи с износом сооружения. Как сообщил тогда глава Сидельниковского района Константин Ткачев, власти были готовы к сносу объекта. Башня рухнула в ночь на 10 февраля.

Ткачев рассказал, что региональные власти выделили финансирование для установки современных водяных резервуаров. Накопители были установлены, однако подрядчик столкнулся с техническими трудностями, которые не позволяли подключить новое устройство к водопроводу.

Ранее в Белгороде после атаки ВСУ произошло отключение водоснабжения.