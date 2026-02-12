Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Новокузнецке более двух тысяч жителей остались без холодной воды

МЧС: две тысячи человек в Новокузнецке остались без холодной воды из-за аварии
Shutterstock

В Новокузнецке около двух тысяч жителей остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кемеровской области.

«По данным информационно-диспетчерского центра жилищно-коммунального комплекса: 12.02.2026 в 12:30 (мск.) поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, без ресурса остались 17 многоквартирных и 25 частных домов, а также школа и училище олимпийского резерва.

На месте происшествия работает аварийная бригада. Ситуация на контроле ведомства, заключили там.

До этого в селе Сидельниково Омской области рухнула водонапорная башня — несколько улиц остались без воды. До инцидента региональная прокуратура вносила представления в администрацию населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию в связи с износом сооружения. Как сообщил тогда глава Сидельниковского района Константин Ткачев, власти были готовы к сносу объекта. Башня рухнула в ночь на 10 февраля.

Ткачев рассказал, что региональные власти выделили финансирование для установки современных водяных резервуаров. Накопители были установлены, однако подрядчик столкнулся с техническими трудностями, которые не позволяли подключить новое устройство к водопроводу.

Ранее в Белгороде после атаки ВСУ произошло отключение водоснабжения.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!