Стало известно, как Овечкин проводит отпуск в Дубае

Овечкин во время отпуска играет в падел в Дубае

Футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал в своем Telegram-канале, что встретил форварда «Вашингтона» Александра Овчечкина в одном из падел-клубов в Дубае.

«Приехал поиграть в падел — встретил знакомых, ха-ха», — сказал Тюкавин.

Текущий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2026 года. В активе спортсмена 919 шайб в регулярных чемпионатах и 77 голов в плей-офф.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

