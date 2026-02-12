Зеленский прокомментировал массированный удар по энергетике Украины

Зеленский: российские военные ударили по энергобъектам в Киеве, Одессе и Днепре

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Днепре. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Главная цель удара — энергетика в Киеве, Одессе и Днепре, генерация и подстанции. Есть повреждения в Харьковской, Донецкой, Киевской и Херсонской областях», — написал он.

Украинский лидер отметил, что ситуация в столице в настоящее время сложная, множество зданий остаются без теплоснабжения.

При этом, по словам президента, часть ударов российской армии удалось предотвратить.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что в ночь на 12 февраля по столице Украины был нанесен удар баллистическим оружием. По его словам, целями стали энергообъекты. После атаки почти 2600 многоэтажек в украинской столице остались без тепла.

В ходе ночной атаки также была повреждена крупная электроподстанция украинского энергохолдинга ДТЭК в Одесской области. В компании сообщили о значительных разрушениях.

Ранее СМИ писали, что три ключевых города Украины оказались обесточены после ночных ударов.