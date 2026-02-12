Названо возможное место запуска БПЛА, атаковавших Ухту

Дандыкин: атаковавшие Коми беспилотники могли быть запущены с территории Украины

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые атаковали Республику Коми, могли быть запущены с украинской территории. Об этом в ходе беседы с журналистами News.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, Киев имеет дроны, которые способны преодолевать расстояние до 1500 км. Специалист допустил, что украинские войска атакой на Ухту пытались показать, что якобы «могут дотянуться» до любого российского региона.

«Но они постоянно забывают, что после их ударов Вооруженные силы РФ наносят ответные, еще более разрушительные», — отметил Дандыкин.

Эксперт усомнился в том, что БПЛА прилетели из Финляндии или Эстонии.

«Я склоняюсь к Украине. Хотя полет БПЛА должен тогда занять порядка шести–семи часов», — подчеркнул специалист.

Он также рассказал, что есть иной — менее вероятный — вариант развития событий. Дандыкин не исключил, что беспилотники могли запустить «спящие ячейки» с территории РФ.

Дроны атаковали Ухту в Коми днем 12 февраля. Telegram-канал SHOT написал, что летательные аппараты могли запустить из Полтавской и Черниговской областей Украины. В результате ударов на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар, заявил губернатор региона Ростислав Гольдштейн. На место прибыли сотрудники экстренных служб, никто из людей не пострадал.

Ранее в Волгоградской области после атаки украинских войск загорелся объект министерства обороны.