Женщина потеряла $34 тысячи после того, как опубликовала видео своих собак в сети

LADBible: австралийка потеряла $34 тыс. после публикации своих собак в сети

Австралийская предпринимательница Рошель Маринато заявила, что потеряла $34 тысячи после того, как опубликовала видео со своими собаками в соцсети, пишет LADBible.

Маринато, управляющий директор компании Pilates World Australia, сообщила, что в июне прошлого года получила уведомление от Meta (признана в России экстремистской и запрещена) о нарушении правил платформы. Поводом стало опубликованное в личном аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором три ее собаки смотрят в окно.

По словам предпринимательницы, в уведомлении говорилось о нарушении политики в отношении «сексуальной эксплуатации детей, насилия и наготы». При этом, как утверждает Маринато, на видео не было людей.

В результате были заблокированы как личный, так и бизнес-аккаунт австралийки. Маринато рассказала, что 22 раза подавала апелляции с просьбой пересмотреть решение. Однако, по ее словам, автоматизированная система отказала в восстановлении доступа.

Маринато утверждает, что блокировка существенно повлияла на продажи ее бизнеса. По ее оценке, потери составили около $34 тысяч долларов.

В итоге она воспользовалась услугами сторонней компании и заплатила за помощь в восстановлении аккаунтов. По ее словам, несмотря на опасения, что это может быть мошенничество, доступ к страницам был возвращен.

Ранее пара отменила свадьбу за четыре месяца до даты из-за болезни любимой собаки.